عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة الجنايات محاكمة النائب الأسبق مسلم البراك وعدد من النواب السابقين بدعوى الإساءة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الثالث والعشرين من شهر يناير المقبل وذلك للقرار السابق المتمثل بحضور شهود النفي.

وتخللت الجلسة حضور دفاع المتهمين الذين صمموا على إحضار الشهود وهم نواب حاليون في مجلس الأمة، حيث أن انشغالهم حال دون مثولهم لتقديم الشهادة.

وكانت وزارة الخارجية قد حركت شكوى ضد المتهمين واتهمتهم بالظهور في لقاء تلفزيوني حوى إساءة إلى المملكة بالإضافة إلى إشاعة أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد.