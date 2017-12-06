هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة حولي بحجز مواطن في نظارة مخفر السالمية تمهيدا لمحاكمته وتوجيه تهم الشروع في القتل وتعاطي المواد المخدرة والهروب من رجال الأمن، وكان الشاب قد ضبط وهو من أرباب السوابق بعد نحو 3 ساعات من هروبه وتعميم أوصاف المركبة التي كان يستقلها حيث ضبط في السالمية فيما كانت منطقة ميدان حولي مسرحا لجريمته الأولى، وتبين ان الشخص غير طبيعي وانه مطلوب للسجن 5 سنوات ومدين، هذا ومن المقرر ان يحال المتهم الى السجن المركزي لقضاء سنوات العقوبة الصادرة بحقه.

وكانت احدى دوريات أمن حولي قد رصدت مركبة رباعية يابانية مخالفة لقانون المرور في منطقة ميدان حولي، وتبين ان المركبة مسجل بها الفرار من نقاط تفتيش وحملات مرورية مرات عديدة سابقة، فتم استيقافها وعند نزول سائقها شوهدت بالسيارة سرنجة بها مادة يشتبه بأنها مخدرة، بالإضافة الى كيس شفاف به مادة بنية يشتبه بأنها مخدرة، كما تبين أن قائد المركبة مواطن من مواليد 1990 وقد قفز مرافقه الذي كان جالسا بجواره وحالته غير طبيعية مكان السائق ولاذ بالفرار وخلال محاولته الهرب دهس رقيبا أول من قوة المخفر، وبسؤال قائد المركبة الأصلي عمن يقودها حاليا أفاد بأنه أخوه وهو من أرباب السوابق وصادر بحقه أحكام قضائية تصل الى 5 سنوات في قضايا حيازة وتعاطي مخدرات، بالإضافة الى كونه مدينا بمبلغ 500 دينار وتم تحويله الى جهة الاختصاص، فيما نقل الرقيب اول المصاب الى المستشفى لعلاجه حيث تبين إصابته بكدمات في ركبته.

ونحو العاشرة مساء نفس اليوم وخلال جولة اعتيادية لإحدى دوريات مخفر السالمية تم رصد المركبة في شارع عمان فتم توقيفها وحاول قائدها الهرب لكن تمت مطاردته وضبطه.