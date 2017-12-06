أحمد خميس

أسفر حادث تصادم ثنائي وقع الساعة الخامسة فجر امس الاول على طريق الملك فيصل عن احتراق المركبة ووفاة قائدها.

وكان بلاغ قد ورد الى عمليات مديرية امن حولي عن وجود حادث مروري واحتراق احدى المركبتين، وعلى الفور توجه ضابط مخفر شرطة الزهراء الى مكان البلاغ وتمت مشاهدة الحادث الثنائي بين شاحنة متوسطة الحجم يقودها بنغالي، والاخرى صالون ألمانية الصنع، اشتعلت النيران بها بسبب الحادث ووفاة قائدها الذي لم يتم الاستدلال على هويته، وتم استدعاء الإطفاء والطوارئ الطبية والأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم نقل جثة المتوفى الى الأدلة الجنائية لمعرفة هوية الجثة، كما تبين ان المركبة تعود لمواطن، حيث أمر محقق المخفر برفع الجثة من مكان الحادث.