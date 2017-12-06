هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية صالح مطر بإحالة مواطن في العقد الثاني من عمره إلى إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية للتحقيق معه في جرائم سلب يرجح أنه ارتكبها بفعل حيازته لأدوات عسكرية، مشيرا الى ان رجال المباحث بصدد مراجعة ملفات القضايا المسجلة للوقوف على مدى انطباق اوصاف المتهم مع مرتكب جرائم سلب.

وكان المتهم قد ضبط بعد مطاردة انتهت بالفشل في شوارع منطقة الجليب معرضا حياة المارة للخطر. وكانت إحدى دوريات أمن الفروانية المكلفة بالانتشار في ارجاء الجليب لحفظ الأمن اشتبهت في مركبة نوع وانيت ولدى الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب فتمت مطاردته حتى القي القبض عليه وبتفتيش سيارته عثر فيها على سلاح بندقية وهوية عسكرية مزورة رتبة رقيب اول ومطاعة، وتبين ان الشخص كويتي من مواليد 1997 وبسؤاله عن اسباب حيازته لتلك الادوات المحظورة لم يعط أي تبرير أو تفسير لحيازة المحظورات والتي يختص بها العاملون بوزارة الداخلية.