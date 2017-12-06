محمد الجلاهمة

رفضت الزوجة فتح الباب لزوجها بعد خلاف نشب بينهما فاعتقد أن شخصا معها، وقال لها بصوت مرتفع «خلي اللي وياك ينفعك»، وتوجه إلى سيارة الجار محدثا بها تلفيات بليغة في الصبغ الخارجي.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد 1980 تقدم الى مخفر شرطة الفنطاس وسجل قضية إتلاف مال الغير متهما جاره في السكن. وطلب المبلغ استدعاء زوجة المدعى عليه التي قالت إن زوجها قام بطرق الباب عليها لكنها رفضت أن تفتح له الباب فقال لها «خلي صاحب السيارة اللي واقفة في المصفط بتاعك ينفعك»، وحاول رجال الأمن التواصل هاتفيا مع المدعى عليه لكنه لم يستجب الى الاتصالات فتم تسجيل قضية إتلاف مال الغير.

من جهة أخرى، تقدمت إلى مخفر شرطة أبوحليفة وافدة هندية من مواليد 1983 ببلاغ عن أن زوجها الهندي خطف أبناءها ولا تعرف عنهم شيئا.