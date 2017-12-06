أحمد خميس

سجل رئيس تحقيق السالمية قضية تحريض على الفسق والفجور ضد صاحب مركز طبي اتهمته 3 وافدات بالتحرش بهن داخل مقر العمل وتحريضهن على الفسق والفجور مع أشخاص حسب مزاعمهن، وقدمت المدعيات في ملف القضية تسجيلا صوتيا للمدعى عليه ومسجات واتساب تؤكد ما ذهبن إليه.

فيما أسفرت التحقيقات عن ان صاحب المركز على علاقة بمتنفذين ومن خلال تلك العلاقات يستقدم عمالة من خارج الكويت للعمل لديه وبعد اجراءات الإقامة تبدأ رحلة الابتزاز، وبحسب ما قدم من أدلة تدين المدعى عليه حسب تقديم المدعيات رسالة تحض على الفسق.

وقال المصدر ان واسطات كثيرة حاولت اقناع جهات التحقيق في السالمية بـ«طمطمة» البلاغ والحيلولة دون تسجيل قضية الا ان رئيس تحقيق السالمية رفض الواسطات خاصة بعد ان نمى الى علمه ان المدعى عليه يضغط لإبعاد الوافدات، وتبين ان صاحب المركز الطبي اشاع بأنه طبيب رغم انه لا يحمل اي شهادة بالطب.

الى ذلك ناشد المصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عدم إبعاد المدعيات خاصة ان المدعى عليه يبذل جهودا مكثفة في سبيل ذلك للتخلص من اي أدلة تدينه.