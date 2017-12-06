هاني الظفيري

اقتيد مواطن من مواليد 1985 إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا لتوجيه اتهامات له متعلقة بتعاطي المواد المخدرة على أن يحال لاحقا الى التنفيذ المدني لكونه مدينا بمبلغ 65 دينارا.

وبحسب مصدر أمني فإن نقطة تفتيش لرجال أمن الجهراء على طريق الصبية أوقفت مواطنا ولدى الاستعلام عنه عبر الحاسوب تبين انه عليه دين وقدره 65 ديناراً وعليه تم انزاله من المركبة وبتفتيش السيارة احترازيا عثر في طفاية السجائر على 7 زقائر بها اثار مواد مخدرة.

كما أحال رجال أمن الفروانية مواطنا من مواليد 1980 الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان ضبط في منطقة الفروانية وتبين انه مدين بمبلغ 1270 دينارا وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على لمبة موصولة ببلاستيك يوجد بداخلها مادة يشتبه بأنها مخدرة وكذلك بلاستيك ملفوف باللون الأسود يشتبه بأنه أدوات تعاط.