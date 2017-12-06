أحمد خميس

استطاع رجال امن مخفر الجليب بالمصادفة من إلقاء القبض على تاجر مخدرات «هندي» اسمه يتردد كثيرا على مسامع ضباط مكافحة المخدرات وبحوزته كوكتيل ممنوعات.

وذكر مصدر امني ان دورية تابعة لفرقة رئيس المخفر كانت بجولة في محيط منطقة الجليب لاحظت سيارة توقف قائدها في مكان بين المباني بطريقة مشبوهة وعندما احس بقدوم الدورية ناحيته تحرك بسيارته محاولا الهروب وبعد مطاردة بين الأزقة استطاع رجال الأمن حصاره وتوقيفه. وفي المخفر اتضح خلال التحقيق الأولي أنه «بياع صنف» يعمل لحساب سجين في المركزي، وعليه تمت احالته للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وختم المصدر أن الكمية التي تم ضبطها مع الوافد ربع كيلو غرام من مادة الحشيش وربع كيلوغرام من مادة الشبو.