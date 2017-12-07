وزيرة الهجرة المصرية: الحوادث الفردية لن تؤثر على العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي

السفير المصري زار المصاب وأكد متابعة حالته وأشاد بجهود رجال وزارة الداخلية

الذويخ: جهود مكثفة من السلطات الكويتية لحفظ حق المعتدى عليه

نعمل على توفير كل المعلومات الخاصة بالحادث لوزيرة الهجرة



محمد الجلاهمة - أسامة أبو السعود - أحمد خميس

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المواطن الهارب المتهم بالاعتداء على الوافد المصري، وكانت التحريات قد كشفت عن تواجده بمسكنه في سلوى، وعقب القبض عليه تم اقتياده الى مكتب مباحث الشويخ الصناعية للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة اليه.

وكانت المباحث الجنائية قد ضبطت في وقت سابق مواطنا كان المتهم برفقته في احد محلات منطقة الشويخ الصناعية.

حجز مالك المركبة

وبحسب البيان الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية فإن مواطنا يمتلك شركة خاصة تقدم لمخفر الشويخ الصناعية مساء اول من امس الثلاثاء للإبلاغ عن تعرض موظف بالشركة للضرب من قبل صاحب مركبة، وتمكن قطاع الأمن الجنائي متمثلا برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة الذي تبين لاحقا انه مواطن.

وأضافت أنه بالتحقيق مع المواطن ادعى أن الذي اعتدى على موظف الشركة صديقه وهو مواطن ايضا، فتم حجز مالك المركبة وبدأ البحث عن الآخر فيما أدخل الوافد المصري إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابات بالغة، وخرج في وقت لاحق من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية ومازال تحت العلاج بالمستشفى.



تصنيف القضية



وأوضحت الإدارة أنه تم تسجيل قضية رقم 481/2017 جنح الشويخ الصناعية، وإحالتها للتحقيق.



ملابسات الواقعة



الى ذلك، أصدرت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت بيانا قالت فيه: وردت معلومات للقنصلية بشأن واقعة الاعتداء بالضرب على المواطن المصري وحيد الرفاعي من قبل أحد المواطنين الكويتيين، فانتقل فريق عمل من القنصلية في ساعة مبكرة من صباح اول من امس إلى مقر المستشفى المتواجد بها المواطن المصري للاطمئنان على صحته والوقوف على ملابسات الواقعة.



وتابع البيان بالقول: ان قنصل جمهورية مصر العربية بالكويت هويدا عصام قامت صباح امس بزيارة المواطن المذكور بالمستشفى، وذلك للاطمئنان عليه والتأكيد على تقديم القنصلية كل الدعم والمساندة اللازمة له ووقوفها بجانبه لحين تحسن حالته الصحية والقبض على الجاني واستيفاء كل حقوقه القانونية.



واختتم البيان موضحا ان فريق عمل القنصلية يتابع التطورات الخاصة بتلك الواقعة بالتنسيق مع السلطات الكويتية المختصة لحين استيفاء كل الحقوق القانونية الخاصة بالمواطن المصري.



من جانبه، أبدى المواطن المصري شكره وتقديره لاهتمام وجهود القنصلية، وأبدى تفهمه للخطوات القانونية التي سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة.



الوزيرة تصل اليوم



وفي سياق متصل، تصل الى البلاد صباح اليوم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، للاطمئنان على الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من مواطن كويتي، وفور اطلاع مكرم على الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت بالسفير المصري لدى البلاد طارق القوني، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بمصر لمتابعة حادث الاعتداء على المواطن المصري وحيد الرفاعي، من محافظة الإسكندرية، ويعمل بأحد المتاجر بالكويت.



حادث فردي

وأعربت الوزيرة في اتصال مع «الأنباء» من القاهرة امس عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكدة أنها لن تؤثر على طبيعة العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي، مؤكدة ان «ما تعرض له المواطن المصري حادث فردي وثقتنا كبيرة في العدالة الكويتية».



وقالت مكرم انها ستصل البلاد صباح اليوم لزيارة المواطن المصري وحيد محمود الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل احد المواطنين وسيسبق ذلك لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لبحث جميع حقوقه القانونية.



واطمأنت مكرم خلال اتصال هاتفي بسفير مصر بالكويت على حالة الشاب المصري وحيد الرفاعي، وأكدت أن وزارة الهجرة تتابع عن كثب وقائع الحادث مع السلطات الكويتية التي بدورها تجرى حاليا البحث عن الجاني بهدف ضبطه وتقديمه للمحاكمة في أسرع وقت، كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على جمع كل المعلومات اللازمة عن الحادث لضمان حفظ حق المواطن المصري.



من جهته، قام السفير المصري لدى البلاد طارق القوني بزيارة عاجلة صباح امس لمستشفى الصباح حيث اطمأن على صحة المواطن المصري وحيد الرفاعي الذي اشاد بجهود السفارة والقنصلية المصرية ومتابعة حالته على مدار الساعة منذ وقوع الحادث، كما اشاد بجهود رجال وزارة الداخلية.



العلاقات طيبة وممتدة



وأكد السفير طارق القوني لوزيرة الهجرة أن السفارة تتابع الحادث منذ وقوعه لحــظة بلحـــظة، وكانت هناك زيارة فورية للشاب المصري المصاب في المستشفى فجر اليوم (امس) من قبل أعضاء البعثة المصرية للاطمئنان على حالته التي تعتبر مستقرة إلى حد بعيد.



كذلك أعرب السفير الكويتي ب‍القاهرة محمد صالح الذويخ عن حزنه لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية، مؤكــــدا أن السلطات الكويتية بذلـــت مجهودا مكثفا للقبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة لنيل جزائه، وصرح بأن العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي طيبة وممتدة ولن تـــؤثر عليها مثل هذه الوقـــائع الفردية.



كما أكد على توفير كل المعلومات الخــاصة بالحادث لوزارة الهــجرة لمساعدتها في التـــحرك تجــاه حفظ حق الشاب المصري المعتدى عليه.



يذكر ان المحقق قد انتهى من الاستماع لأقوال المواطن المصري حيث امر بانتداب الطب الشرعي للكشف عليه وتحديد حجم الإصابات التي لحقت به.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر تعرض مواطن مصري لاعتداء عنيف على يد شاب كويتي.

النائب العام المصري يطلب الاطلاع على التحقيقات في القضية

ذكرت تقارير صحافية مصرية لم يتم التأكد من صحتها ان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، وجّه مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، بسرعة مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لسرعة مخاطبة النائب العام للكويت ضرار العسعوسي، للوقوف على التحقيقات التي تجريها السلطات الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على المواطن المصري.