هاني الظفيري

اشتبهت إحدى دوريات أمن مبارك الكبير أثناء تجوالها في منطقة صباح السالم في مركبة تسير بسرعة فائقة فتم إيقافها للتأكد من قائدها الذي تبين لرجال الأمن انه ومرافقه في عالم آخر من التعاطي، وعند التفتيش الاحترازي عثر بحوزتهم على 17 حبة يشتبه بأنها تستخدم للتعاطي وتمت إحالتهما الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واتضح انهما مواطنان.

من جانب آخر، وخلال جولة لإحدى الدوريات في منطقة العماير الاستثمارية شوهدت مركــبة تقــف بجــانب الطريق وكان هناك شخص نائم بداخلها، حيــث قـــام رجال الامن بإيقاظه للتأكد منه، وعـــند نزوله سقط منه كيــس شـــفاف بداخله مادة عشبية اللون يشتبه بها، وتم تفتيشه احترازيا، وعثر بجيبه الأيسر انبوب يشتبه به أداة تعاط، وتمت إحالته للمكافحة وهو مواطن.

كما ألقي القبض على وافدين من الجنسية المصرية أثناء نقطة تفتيش لدوريات امن حولي، حيث اشتبه رجال الامن بهما لكونهما بحالة غير طبيعية، واثناء التفتيش الاحترازي عثر مع احدهما على 5 اكياس شفافة بداخلها مادة بيضاء يشتبه بأنها مخدرات، كما عثر على ادوات تستخدم بالتعاطي، وعليه تمت الإحالة الى مكافحة المخدرات.

كذلك ضبط رجال امن العاصمة 3 وافدين من الجنــسية الآســـيوية أثناء عملية تفتيش بالطـــريق العام، حيث تم الاشتباه بالآسيويين الثلاثة الذين يستقلون مركبة يابانية، حيــث كانوا بحالة غير طبيعية، وكان بحوزتهم نصف زجاجة بها مادة يشتبه بأنها مسكرة، وتمت إحالتهم الى الجهات الأمنية.