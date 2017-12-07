فرج ناصر ـ محمد الدشيش

احتجز مواطن أربعيني اسرته في منزلهم بمنطقة تيماء في الجهراء وذلك بسبب تعاطيه للمخدرات. كانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت في وقت متأخر من مساء اول من امس بلاغا بالواقعة، فهرع الى موقع البلاغ رجال الامن والاسناد والطوارئ الطبية، واستطاع رجال الامن والمباحث إقناع الشاب الذي كان يحتجز أسرته بواسطة ساطور مهددا بقتلهم في حال الاقتراب منه، وبعد محاولات عدة وأخذ إذن بالدخول لمسكن الأسرة تم اقتحام المنزل والسيطرة على الشخص المدمن وذلك بعد تواجد أمني استمر لأكثر من ساعتين.

وبعد مداهمة المنزل تم اقتياد المواطن من قبل رجال المباحث الذين حاولوا جاهدين الإسراع في القبض عليه خشية وقوع أمور لا تحمد أو تعرض الأسرة للخطر.

وكان الشاب قد طالب أسرته بإعطائه بطاقة السحب الخاصة بالبنك ليتسنى له سحب ما يريد من مبالغ مالية لكن طلبه قوبل بالرفض، الأمر الذي لم يعجبه فقام بحمل ساطور وتهديد أسرته.

من جهة اخرى، أصيب شخصان بجروح متفرقة أثر مشاجرة وقعت بينهما داخل مخيم في منطقة السالمي أمس الأول. وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بالواقعة، فهرعت على الفور الدوريات الأمنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم قام رجال الأمن بفض المشاجرة وتبين أن سببها خلافات شخصية، وتمت إحالة المتشاجرين إلى الجهة المختصة.

من جهة أخرى، اتهم شاب من غير محددي الجنسية أحد أبناء عمومته بالاعتداء عليه بالضرب في منطقة الصليبية أمس الأول. وقال مصدر أمني إن المبلغ أفاد في شكواه لرجال أمن مخفر المنطقة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل أحد أبناء عمومته، وزود رجال الأمن ببياناته التي تم تعميمها على جميع المناطق لضبطه.