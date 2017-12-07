في إطار التنسيق المستمر بين هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبين قطاع الأمن الجنائي متمثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل تم ضبط 110 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدرة حاول مواطنان تهريبها عبر البحر إلى داخل البلاد بالتواطؤ مع عدد من الإيرانيين.

كانت المعلومات الواردة من هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع قد أشارت إلى وجود عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر بواسطة مواطن كويتي يبلغ من العمر 42 عاما ومن أرباب السوابق في قضايا الاتجار بالمخدرات وأن عملية التهريب ستتم مساء أول امس الثلاثاء فتمت عملية المراقبة من قبل قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) والإدارة العامة لخفر السواحل، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.



وتمت متابعة المشتبه به ومعه شريك آخر مواطن أيضا عند وصولهما إلى مسنة الفنطاس، وتم ضبطهما وبحوزتهما 110 كيلو غرامات من الحشيش كما قامت الإدارة العامة لخفر السواحل بضبط خمسة من الإيرانيين على اللنج الذي كان يحمل المخدرات.



وجار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.