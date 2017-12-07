عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات اليوم ثالث جلساتها لمحاكمة 13 مواطنا متهمين بالتستر على متهمي خلية العبدلي والتخابر مع إيران، وقررت إرجاءها إلى الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لطلب ملف التنفيذ بقضية خلية العبدلي.

وتخللت الجلسة حضور دفاع المتهمين الذين تنازلوا عن إحضار واستجواب ضابط الواقعة، وطلبوا مذكرة من نيابة التنفيذ الجنائي بشأن إجراءات التنفيذ بقضية خلية العبدلي لمعرفة الموعد الذي تم فيه تنفيذ الحكم بشأنهم والوقوف على مدى وجود تستر عليهم من عدمه، حيث يرون أن موكليهم لم يعلموا بوجود قرار بالتنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بتهمة التخابر إلى جانب تهمتي التستر والانتماء.

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى شهدت سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى تخابرهم مع إيران وقيامهم بالتستر على مداني خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار فور صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم بالحبس، لكنهم أجابوا بالنفي.