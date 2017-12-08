الصايغ: من مهام طائرة الدولفين الجديدة مراقبة الطرق بكاميرا حرارية عالية الجودة مع إمكانية البث المباشر

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن عملية التحديث والتطوير والنقلة النوعية التي تشهدها أجهزة وزارة الداخلية والتي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحديث كل قطاعات الوزارة والدعم المستمر من جانب الدولة للمؤسسة الأمنية للقيام بالمهام المنوطة بها في ظل التطورات والمستجدات الأمنية الجارية والتي تتطلب المزيد من الجاهزية واليقظة.

وأشاد بالقائمين على إدارة جناح طيران الشرطة وكفاءتهم في القيام بالدور المنوط بهم في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق الدوسري للطائرة الدولفين الجديدة صباح امس والتي انضمت مؤخرا لدعم أسطول طائرات إدارة جناح طيران الشرطة بوزارة الداخلية، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د.فهد الدوسري، واللواء حسن الشمري وعدد من القيادات الأمنية. واستمع الفريق الدوسري إلى شرح من اللواء جمال الصايغ عن الطائرة الجديدة التي تعتبر من الجيل الحديث لطائرة الدولفين ومن مهامها مراقبة الطرق حيث توجد بها كاميرا حرارية عالية الجودة مع إمكانية البث المباشر إلى غرفة العمليات وتوجيه الدوريات الأرضية عن طريق جهاز الاتصال الخاص بالوزارة، ومساندة الإدارة العامة للإطفاء في عمليات الإطفاء عن طريق نقل حمولة من المياه إلى موقع الحريق وتتميز بدقة عمليات البحث والإنقاذ نهارا وليلا بالتقنية المتوافرة بالطائرة، بالإضافة إلى مساندة عمليات خفر السواحل.

كما أشار مدير إدارة جناح طيران الشرطة العقيد طيار سالم الشهاب، إلى أن الطائرة تتميز بسعة مقصورتها وتعدد المهام التي تقوم بها وسرعة التشغيل وهي مزودة بأحدث التقنيات الفنية المتطورة في العالم والتي تمكنها من القيام بجميع المهام المطلوبة، لافتا إلى أنها مكملة لسرب الطائرات التي تمتلكها وزارة الداخلية منذ العام 2005. وأوضح أن هذه الصفقة تحقق لوزارة الداخلية نقلة نوعية في تطوير دورياتها الجوية وزيادة مهامها الأمنية سواء على المستوى الأمني أو العسكري.