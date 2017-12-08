عبدالله قنيص

فتح رجال جهاز امن الدولة تحقيقا موسعا مع وافد ايراني في العقد الرابع من عمره للوقوف على الاسباب التي دعته الى تزوير تصريح بدخول مجلس الأمة وإذا ما كان يريد ان يستطلع امرا ما او انه مدفوع من جهة ما، وأكد المصدر ان كل الاحتمالات مفتوحة بشأن الوافد الإيراني. هذا، وسمحت النيابة العامة لأجهزة الداخلية بالدخول الى مسكنه وبتفتيشه،وتم التحفظ على هاتفه النقال وجهاز الحاسوب الخاص به، واستنادا الى مصدر امني فإن جهاز امن الدولة تلقى اخطارا من حرس مجلس الامة تضمن انه جرى توقيف وافد ايراني قدم لرجال الحرس تصريح دخول تبين انه مزور، ومضى المصدر بالقول: فور تلقي البلاغ انتقل الى مقر المجلس رجال من جهاز امن الدولة لاستكمال التحقيقات معه.

وأكد المصدر ان الوافد سيحال الى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات معه والاطلاع على كيفية تزوير التصريح وكذلك الاسباب التي دعته الى فعل ذلك.