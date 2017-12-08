هاني الظفيري

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات اقدام مواطن على الانتحار من الطابق السابع لشقة يقيم فيها.

وبحسب مصدر امني فإن حارس بناية ابلغ عمليات الداخلية بأنه سمع صوت ارتطام قوي داخل البناية التي يقيم فيها، وحينما استطلع سبب الارتطام اكتشف انه ناتج عن سقوط مستأجر، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن والمباحث وتبين ان المنتحر مواطن يتجاوز العقود الخمسة، هذا واشارت التحقيقات الى ان المنتحر يقيم بمفرده وتبين ان الشقة مغلقة من الداخل وهو ما يعني ان الشخص انتحر ولم يدفع على السقوط من علو، وسجلت قضية سقوط من علو ووفاة واحيلت الجثة للطب الشرعي وتم ابلاغ ذوي المتوفى.