محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

شرع رجال مباحث الاحمدي في الاستدلال على شخص من رقم هاتف بعد ان ابلغ سائق جوال بأن المدعى عليه سلبه مبلغ 663 دينارا. وبحسب إفادة السائق وهو بنغلاديشي الجنسية ويعمل لدى شركة تاكسي تحت الطلب بأنه تلقى امرا من الشركة بالتحرك الى منطقة صباح الاحمد السكنية ق1، حيث كان بانتظاره شخص وأن الشخص ركب معه وطلب منه الذهاب الى منطقة بنيد القار، وقال المبلغ: طلب مني العميل ان انتظره اسفل شقة وتم انتظاره لمدة ساعتين. وأردف بالقول: نزل المدعى عليه من بناية وطلب مني العودة مجددا الى حيث المكان الذي أقللته منه، ومضى بالقول: على مقربة من ذات المكان في منطقة صباح الاحمد السكنية فوجئت بالمدعى عليه يشهر سكينا ويهددني بالنحر وسلبني مبلغ 663 دينارا.

وسجلت قضية سلب بالقوة في مخفر ميناء عبدالله، حيث الاختصاص المكاني وحملت رقم 78/2017 جنايات.