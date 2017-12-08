محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

نقلت جثة شخص من غير محددي الجنسية إلى الطب الشرعي، فيما لا يزال مرافقه وهو «بدون» أيضا قيد العلاج من إصابات خطيرة لحقت به من جراء حادث انقلاب مركبة فارهة، واستنادا إلى مصدر أمني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية يفيد بانقلاب مركبة على طريق الملك فهد عند الكيلو 87، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن، وتبين أن سيارات الإسعاف نقلت مصابين إلى مستشفى العدان، ولدى انتقال رجال الأمن إلى المستشفى للسؤال عن حالة المصابين، تم إبلاغهم بأن أحدهما ويدعى (ج.ح) من مواليد 1993 لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما مرافقه من مواليد 1993 أيضا حالته حرجة للغاية، هذا، وتبين أن المصابين كانا على متن مركبة فارهة طراز 2012، وفتح تحقيق في انقلاب المركبة وتهشمها بالكامل نتيجة الانقلابات المتكررة التي حدثت لها.

وفي قضية أخرى، شهد مدخل منطقة ميناء عبدالله بجانب طريق الفحيحيل حادث انقلاب قاطرة ومقطورة محملة بالحديد، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة السير في موقع الحادث وإصابة سائقها المصري.