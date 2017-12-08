هاني الظفيري

وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح بإحالة 7 مواطنين ضبطوا من قبل مديريات أمن محافظات الكويت الست الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وتبين انهم تحت تأثير المواد المخدرة وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاط، وبحسب مصدر امني فإن من بين المحالين فتاتين ضبطتا برفقة مواطن، وحول جميعاً الى المكافحة للوقوف على ملابسات ضبطهم، وقال مصدر امني ان حملة اقيمت عند مخرج مخيمات البر في الأحمدي أوقفت شابا كويتيا وتبين انه في حالة غير طبيعية وعثر معه على 4 لمبات تستغل للتعاطي ومواد مخدرة، وفي العاصمة تم ضبط مواطن وفتاتين وعثر بحوزتهم على 11 حبة مخدرة، وفي الجهراء ضبط شاب كان تحت تأثير المواد المسكرة وعثر معه على ساطور وزجاجتي خمر، وفي الصليبية تم ضبط مواطنين عثر معهما على مواد مخدرة وأدوات تعاط.