أحمد خميس

‏‎‫قام قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء ممثلا باللواء خالد عبدالله فهد والوفد المرافق له بزيارة موقع مشروع مبنى الركاب رقم 4 والجاري انجازه في منطقة مطار الكويت الدولي، حيث اطلع على آخر المستجدات لإنجاز المشروع وكان في استقباله نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع

م.عماد الجلوي، حيث رحب بهم وأشاد بالتعاون المتواصل بين الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للطيران المدني، حيث تم عمل عرض مرئي لشرح مكونات المشروع ومراحل العمل وتم الاطلاع على مبنى الركاب ومبنى الخدمات المركزية وعلى التحضيرات الخاصة بوسائل الوقاية من الحريق والتي تمت فيها مراعاة احدث النظم العالمية والمحلية.

كما بين اللواء خالد عبدالله فهد ان هذه المشاريع التنموية مثل مشروع مبنى الركاب رقم 4 لها اولويات لدى الإدارة العامة لإطفاء حرصا منها على سلامة جميع المسافرين والعاملين ولأنها تمثل واجهة الكويت الأولى.