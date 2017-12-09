عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة

أسفر الانتشار الذي نفذه قطاع الأمن العام بأوامر من الفريق محمود الدوسري وتعليمات من وكيل قطاع الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح وتنفيذ مديري الأمن عن ضبط العديد من المخالفين والمطلوبين.

وكانت البداية مع رجال محافظة امن الاحمدي الذين ألقوا القبض على مواطن ووافد سوري مطلوبين مدينين بمبلغ خمسة آلاف دينار، ووافد هندي بمبلغ 300 دينار وتمت إحالة الثلاثة الى جهة الاختصاص، كما تم تحرير 73 مخالفة مرورية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى حجز 4 مركبات.

وفي محافظة مبارك الكبير تم ضبط 5 اشخاص تبين لاحقا انهم مواطنون مطلوبون بقضايا مالية بمبلغ 15 ألف دينار ومواطنان بـ 6 آلاف دينار وشاب من فئة البدون مدين بـ 400 دينار وبنغالي مسجل بحقه قضية تغيب، كما ضبط رجال الفرقة الليلية لمحافظة مبارك الكبير بتعليمات من اللواء فؤاد الاثري مواطنا مدينا بمبلغ 66 ألف دينار وتمت احالته الى جهة الاختصاص كما تم ضبط مواطنة مدينة بمبلغ 28 ألف دينار.

ومن جهة اخرى، تمكنت دوريات امن حولي بإشراف اللواء عابدين العابدين من ضبط 17 شخصا من مختلف الجنسيات وبقضايا متنوعة.

وفي محافظة العاصمة ضبط 3 وافدين مسجل بحقهم قضايا تغيب ورابع كعمالة سائبة وتم كذلك تحديد 67 مخالفة مرورية وحجز 5 مركبات مخالفة لقانون المرور.

وفي محافظة الفروانية، امر مدير الأمن اللواء صالح مطر رجاله بإحالة 7 مطلوبين بقضايا مالية الى التنفيذ، وهم من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط 78 وافدا إلى مخفر الجليب لمخالفتهم قانون الإقامة والتغيب وعدم حمل إثبات شخصية.