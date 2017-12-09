محمد الجلاهمة

تحفظ رجال الأمن على كمية من خزائن الطلقات التي أبلغ مواطن بالعثور عليها في منزله الكائن في منطقة فهد الأحمد وتم رفع البصمات من اجل تحرير هوية الشخص الذي ترك السلاح الناري والمخازن، بالإضافة الى صندوق مليء بالطلقات.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وجود ذخيرة في منزل وتوجه على الفور رجال الدوريات والمباحث، حيث تبين ان شخصا قام بالتخلص من كمية من الخزائن التي تحتوي على ذخيرة وعددها 11 خزينة طلقات. وأردف المصدر: انها تحتوي على طلقات كلاشينكوف، كما عثر على مسدس نوع «كولت»، بالإضافة الى صندوق يحتوي على طلقات.