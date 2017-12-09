«الإطفاء» تعاملت مع الحريقين بنجاح

محمد الدشيش

أخمد رجال الإطفاء حريقا شب في منزل في منطقة جليب الشيوخ مساء اول من امس الخميس. وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة جليب الشيوخ وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء جليب الشيوخ بقيادة المقدم أحمد السعيدي الى الحادث وعند الوصول تبين ان الحريق عبارة عن غرفتي صفيح فوق سطح المنزل وتمت مكافحة النيران والحد من انتشارها دون وقوع إصابات واقتصرت على الماديات. حضر الى موقع الحادث كل من رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية.

من جهة أخرى، أخمدت فرق الإطفاء حريقا نشب في سرداب بناية مكونة من ٦ طوابق في منطقة جليب الشيوخ مساء اول من امس الخميس.

وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في عمارة وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مركزي الجليب والعارضية بقيادة المقدم أحمد السعيدي، وعند وصول الفرقة تبين أن الحريق عبارة عن سرداب في عمارة مكونة من ٦ طوابق.

وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء بإخلاء البناية من السكان ومكافحة الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي كون السرداب يستخدم كمنجرة، فيما تمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اي إصابات تذكر. وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. حضر الى موقع الحادث كل من رجال الأمن والطوارئ الطبية.