سعود الدعيج

اختتمت فعاليات المؤتمر الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بجمهورية تونس.

وبحث المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الأربعين ومناقشتها كما تم وضع توصيات المؤتمر الواحد والأربعين.

الجدير بالذكر أن وفد الكويت ضم في رئاسته اللواء عبدالعزيز فهد الهاجري، وعضوية كل من العقيد عادل السويد، والمقدم عبدالمحسن العجمي والرائد عثمان المنصوري.

وعلى هامش المؤتمر التقى سفير الكويت لدى جمهورية تونس علي الظفيري، بوفد الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر.