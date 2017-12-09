هاني الظفيري

أوقف رجال أمن الجهراء مواطنا وفتاة خليجية كانت برفقته في نقطة تفتيش بالقرب من صناعية الجهراء وبحوزتهمـا سيجارتـان من مادة الحشيش الجاهز للتعاطي وتم إحالة الشخصين إلى جهة الاختصاص.

وقال مصدر أمني ان دوريات أمن الجهراء وبتعليمات من اللواء علي ماضي اقامت نقطة تفتيش بالقرب من الصناعية يوم امس بإشراف الرائد مبارك الحجرف وتم الاشتباه بشاب وفتاة وعندما طلبت رخصة القيادة أفاد بعدم حملها وعند نزوله من المركبة تم العثور على سيجارتي حشيش وبالاستعلام عنه اتضح أنه مدين بمبلغ 62 ألف دينار وتم إحالتهما إلى التنفيذ.