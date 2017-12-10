محمد الدشيش

وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ بإحالة مواطن الى مخفر ابوحليفة تمهيدا لتوجيه عدة تهم له منها حيازة سلاح ناري والهروب من رجال الأمن وإتلاف دورية امن بالاصطدام المتعمد بها، الى جانب قيادة المركبة في حالة سكر، على ان تحرر له عدة مخالفات مرورية أهمها قيادة المركبة بسرعة كبيرة تفوق المعدل.



وكان المتهم قد اضطر الى التوقف والاستسلام بعد ان تعطلت مركبته بفعل انفجار اطارها اثر اصطدام سيارته برصيف.

وبحســـب مصـــدر امني فإن احدى دوريات النجدة خلال جولة لها في الطريق الفاصل بين منطقتي ابوحليفة والمهبولة رصدت شخصا يقود مركبته مسرعا وعند الطلب منه التوقف رفض وبادر بالاصطدام بالدورية عمدا من جهة اليسار ولاذ بالفرار، فتمت مطاردته وإغلاق الطريق عليه فقام بمعاودة الاصطدام بالدورية ثم اصطدم بالرصيف، وتوقفت سيارته ونزل منها وأشهر سلاحا باتجاه عريف كان بالدورية، الأمر الذي اضطر زميل العريف الى اطلاق طلقات تحذيرية، فاتجه المتهم الى مركبته محاولا الهرب مرة اخرى، لكنه لم يستطع بسبب انفجار اطار مركبته، فتمت السيطرة عليه واصطحابه الى المخفر.

وامر محقق المخفر بحجز المتهم في النظارة مع احالة المتهم الى الطب الشرعي للوقوف على الحالة الغير الطبيعية التي ضبط فيها واسبابها.