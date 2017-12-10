عبدالله قنيص - أحمد خميس

انتقل فريق من الأدلة الجنائية إلى منزل مواطنة في مبارك الكبير ومقر شركة في السالمية لرفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها خلال سرقة مبلغ يتجاوز الـ 150 ألف دينار وسجلت بالواقعتين قضيتان منفصلتان حملتا عنوانا مشتركا وهو السرقة عن طريق التسور وتحطيم حرز، وحول تفاصيل القضيتين قال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1974 تقدم الى مخفر شرطة مبارك الكبير وأبلغ ان والدته المسنة تعرضت للسرقة، مشيرا الى ان والدته كانت تضع داخل صندوق مبلغ 61650 دينارا وأن مجهولا تسور المنزل وصولا الى الكبت وقام بكسره وسرق كامل المبلغ، مشيرا الى ان الصندوق كان داخل غرفة نوم والدته.

وأكد المصدر ان رجال المباحث سوف يخضعون خدم وأقارب السيدة المسنة للتحقيق للتأكد من عدم تورطهم في السرقة.

وفيما يتعلق بالقضية الأخرى ذكر المصدر الأمني ان مواطنا تقدم الى مخفر السالمية وأبلغ ان مجهولا او مجهولين كسرا خزينة الشركة وسرقا من داخلها مبالغ مالية وشيكات وإيصالات امانة ومستندات مقدرا كامل المسروقات بمبلغ 96 ألف دينار ورفض اتهام احد بالسرقة.