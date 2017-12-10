عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي يرأسها اللواء محمد الشرهان من إنهاء مغامرات شخص من غير محددي الجنسية نصب على 6 مواطنين ووافد اردني بعقود مزورة وتحصل منهم على مبالغ مالية فاقت الـ 200 ألف دينار وكانت آخر جرائمه الاستيلاء على 37 ألف دينار من الوافد الأردني و25 ألف دينار من مواطن وتم ضبط المتهم لدى احد اصدقائه في منطقة الجهراء، بعد عمل كمين له واعترف المتهم بتهمتي التزوير والنصب وعثر بحوزته على عقود مزورة ومبالغ مالية كبيرة.

وبحسب مصدر امني فإن عدة بلاغات تلقتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتضمنت ان شخصا يعرف نفسه بأنه كويتي ولديه علاقات كبيرة وأنه يتحصل على عقود عمالة في القطاع الحكومي ويطلب شراكة لتنفيذ هذه العقود وإنهاء الإجراءات المتعلقة به، كما تضمنت المعلومات ان المجني عليهم اكتشفوا انهم وقعوا ضحية نصب اذ ان العقود مزورة.

وقال المصدر: تم عمل تحريات حول المتهم وتبين انه شخص من غير محددي الجنسية وأنه معروف بنشاطه الإجرامي واعتياده على التزوير وعليه تم تحديد مكان وجوده وضبطه واعترف خلال التحقيق معه بانه الذي يقوم بتزوير العقود ويوهم ضحاياه بأنهم سيدخلون معه في مشروعات رابحة ومن ثم يتسلم منهم المبالغ المالية لزوم اتمام التعاقدات ويتوارى عن الأنظار.