دعوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تداول أخبار وصور كاذبة





محمد الجلاهمة

نفت وزارة الداخلية صحة خبر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومرفق بصور كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأكدت أن الخبر الذي بث عار عن الصحة.



وتضمن البيان الذي أصدرته الداخلية في ساعة متأخرة في يوم أمس صحة ما نشرته «الأنباء» بشأن العثور على مسدس ومخازن للسلاح في منزل قيد الإنشاء بمنطقة «فهد الأحمد»، وتضمن بيان الداخلية الآتي:

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في بيت قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد.

وأوضحت الإدارة أن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع وأنها مفبركة وتم عمل مونتاج لها.

وأكدت الإدارة أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل تحت الإنشاء منذ فترة وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح) قبل أسبوع.

وأهــــــابـــــت الإدارة بمستـــخدمـي مواقـــــع التواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية وعدم تداول أخبار كاذبة أو صور غير صحيحة، خاصة ان أبوابها مفتوحة للرد على أي تساؤلات أو استفسارات.