هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء علي ماضي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 وافدين من الجنسية الآسيوية وذلك بعد أن ضبطوا بمكانين مختلفين في منطقة سعد العبدالله وعثر بحوزتهم على أكثر من 1000 بطل محلي إلى جانب 392 حبة هلوسة.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدين آسيويين اشتبهت بهما دورية، حيث كانا على متن مركبة باص صغير، وبتفتيشهما عثر معهما على 129 زجاجة خمر وحبوب مخدرة قدر عددها بـ 392.

وفي ذات المنطقة (سعد العبدالله) تم ضبط وافد آسيوي كان على متن هاف لوري وعثر داخل الهاف لوري على نحو 12 كيسا جميعها تحوي قناني خمور محلية جاهزة للبيع.