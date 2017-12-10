هاني الظفيري

كشف بلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من سيدة غير محددة الجنسية بعثورها على لوحة سيارتها المبلغ عن سرقتها على مركبة في المهبولة عن أن اللصين بحوزتهما مواد مخدرة وارتكبا بالمركبة جرائم سلب بالقوة.

وبحسب مصدر أمني فإن سيدة من غير محددي الجنسية أبلغت عمليات الداخلية بأن لوحة مركبتها المسروقة موضوعة على سيارة تسير في منطقة المهبولة، وخلال دقائق قام مدير عام مديرية أمن الاحمدي العميد عبدالله سفاح بتوجيه دورية تمكنت من ضبط المركبة التي تضع اللوحة المسروقة، وتبين أن بداخلها شابين من غير محددي الجنسية، وبالاستعلام عن اللوحة تبين أن هناك قضايا سلب بالقوة مسجلة عليها وعثر بحوزة الشابين على مواد مخدرة.