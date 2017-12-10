هاني الظفيري

رصد رجال الرقابة الأمنية بمباحث المطار بجولة لهم بالصالات المختلفة شخصا تبين لاحقا أنه من غير محددي الجنسية في صالة الوصول، فتم إيقافه للتأكد منه وتفتيشه احترازيا وعثر بحوزته على 4 أكياس شفافة يشتبه بأنها تحوي مواد مخدرة (الشبو) وأيضا عثر على أدوات التعاطي وأصدر مدير إدارة الرقابة العقيد الشيخ عبدالله الحمود أمرا بإحالة البدون إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جانب آخر، تمكن رجال أمن الاحمدي بقيادة العميد عبدالله سفاح من إلقاء القبض على وافدين من الجنسية العربية،، وكان رجال الأمن قد اشتبهوا بمركبة يستقلها الوالدان وعند إيقافهما للتأكد منهما اتضح أنهما بحالة غير طبيعية، وعند تفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على عدد من الأكياس تحتوي بداخلها على مادة عشبية يشتبه في أنها مخدرة.

كما عثر على مبلغ مالي قدره 2349 دينارا كان معهما. وتبين أن هذه المبالغ من متحصلات بيع المواد المخدرة، وعليه تم إحالة الوافدين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.