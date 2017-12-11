إعداد: عبدالكريم أحمد

غرمت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية متهما بمبلغ 500 دينار لقيامه بتقليد علامة منتجات قهوة شهيرة وعرضها للبيع، بعدما أسند إليه استعمال عمدا وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معه في حقيقة بضاعة لعلامة منتجات معروفة ومسجلة ومملوكة لشركة شهيرة وعرضها للبيع والتداول بقصد البيع مع علمه بذلك.

وأثبت وكيل الشاكي المحامي محمد القطان خلال ترافعه أمام المحكمة أنه يعد من قام بتسجيل علامة تجارة مالكا لها دون سواه، مشيرا إلى أن كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وأضاف القطان أنه وفقا لما هو مقرر فإن المقصود بالعلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه والأصل بجرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد بتقدير التقليد بأوجه الشبه.