عبدالله قنيص

احتجزت مواطنة كويتية في العقد الثالث من عمرها على خلفية السكر البين وقيادة مركبة وهي مخمورة الى جانب قضية إهانة رجال أمن.

وبحسب مصدر امني فان احدى دوريات مباحث الليل التابعة لادارة العمليات في المباحث الجنائية وخلال جولة لها في منطقة السالمية رصدت مركبة تترنح في الشارع العام معرضة حياة المارة والآخرين للخطر، وعليه تم الطلب من قائد المركبة التوقف وتبين ان بداخلها مواطنة ولدى التحدث معها تبين لرجال الأمن انها في حالة سكر، حيث تم الطلب منها النزول وبعد مراوغات واتصالات حاولت ان تجريها المواطنة للافلات من التوقيف نزلت من سيارتها وهددت رجال المباحث بإلحاق الأذى باعتبار ان لديها علاقات متشعبة، وحينما وجدت اصرارا على احالتها الى المباحث قالت لرجال دورية الليل: «الله يعكر مزاجكم ضيعتوا السكرة»!