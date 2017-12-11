محمد الجلاهمة

كلف رجال بحث وتحري محافظة الأحمدي بالبحث وضبط نحو 5 أشخاص أهانوا رجال الأمن وحاولوا تمكين أحد أقاربهم من الهرب من الدورية، وسجلت قضية إهانة موظف عام واعتداء بالضرب بحق الهاربين، اما بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية فهو شاب كويتي من مواليد 1997 سجلت بحقه قضية إتلاف مال الدولة والاصطدام المتعمد بالدورية، الى جانب تحرير جملة من المخالفات المرورية أبرزها الاستهتار والرعونة ومخالفات مرتبطة بالأمن والسلامة. وكانت احدى دوريات نجدة الاحمدي قد احالت الى مخفر الصباحية شابا كويتيا يدعى (ع.ب) وتضمن كتاب الإحالة ان المدعى عليه كان يقود مركبة صالون يابانية قديمة ولا تحمل لوحات ويقوم بالاستهتار والرعونة اصطدم خلالها بدورية، وعند التحفظ عليه بمعرفة شرطي الدورية تجمهر عدد من أقربائه محاولين تمكينه من الهرب.

وأضاف المصدر ان احد المتجمهرين حاول الاعتداء والتلفظ على افراد الدورية، ثم لاذوا بالفرار بعد وصول دورية الإسناد.

وذكر المصدر ان هناك 3 شهود على ما بدر من المتجمهرين، وسجلت قضية وأحيلت الى جهة الاختصاص.