هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين العابدين بسرعة ضبط وإحضار وافد مصري اقدم على نحر مواطنه بموس حلاقة وهرب الى جهة غير معلومة. هذا، ونقل المصاب الى مستشفى مبارك وأجريت له الإسعافات الضرورية. وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم امس بوجود مشادة بين شخصين في شارع شرحبيل وأن احدهما مصاب بجرح قطعي في الرقبة وتم نقله للعلاج وبعد إجراء الاسعافات تم سؤاله عن اسباب المشاجرة فقال انه كان مدينا بمبلغ مالي لمواطنه الذي طلب ان يلتقي به لمطالبته بتسديد المبلغ الذي استدانه لكنه فوجئ بالدائن يخرج «موس» ويطعنه في الرقبة ويهرب الى جهة غير معلومة.