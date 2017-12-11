هاني الظفيري ـ سعود الدعيج

أحال رجال الأمن مواطنا من مواليد 1993 إلى مكافحة المخدرات بعدما ضبط بحوزته مواد مخدرة يشتبه في أنها هيروين وأدوات تعاط ومبلغ مالي يرجح أنه حصيلة بيع الهيروين والإبر.

وقال مصدر أمني إن إحدى دوريات الأمن العام خلال جولة اعتيادية لها على الدائري السادس رصدت مركبة محطمة بعد اصطدامها بالرصيف الأيمن وبعد نزول أحد افراد الدورية للتأكد من حالة السائق اتضح أنه بحالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازيا عثر على مواد مخدرة نوع «هيروين» وادوات تعاط، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وأحيل إلى مكافحة المخدرات.