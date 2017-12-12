هاني الظفيري

تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة

الكيبلات النحاسية من محولات الكهرباء.

وكانت الإدارة قد تلقت بلاغات عديدة عن سرقة محولات الكهرباء بمنطقة الفروانية فقامت بتشكيل فريق للبحث والتحري على نطاق واسع داخل المحافظة وخارجها للوقوف على الأسلوب الإجرامي وتحديد الجناة، وتمت مراقبة المحولات الرئيسية والفرعية وتكثيف الدوريات الجوالة لمدة أسبوعين.

وأسفرت الجهود الأمنية عن الوصول إلى التشكيل العصابي الذي يقوم بسرقة كيبلات محولات الكهرباء، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمت مداهمة منزل أحد المتهمين وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر واعترف بما نسب إليه وأرشد عن الأشخاص المشاركين معه وتم عمل عدة أكمنة محكمة تم خلالها ضبط التشكيل وأقروا بقيامهم بارتكاب السرقات وأرشدوا عما تبقى من كيبلات وأسلاك المحولات المسروقة، وتم التعرف على المسروقات الخاصة بمحولات منطقة الفروانية.

وخلال التحقيقات أقر أفراد التشكيل العصابي بقيامهم بعدة سرقات في مناطق مختلفة من البلاد، حيث يتم بيع الكيبلات لاحتوائها على النحاس والألمنيوم والحديد، وتم تحرير المسروقات وإرسالها بصحبة المتهمين إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي المتمثل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.