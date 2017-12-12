إعداد: عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف قرار وزير التربية والتعليم العالي ومدير هيئة التعليم التطبيقي والتدريب ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، باستقطاع مبالغ تم صرفها لرئيس سابق لمكتب ثقافي بإحدى سفارات البلاد في الخارج، وألزمت هذه الجهات برد المبالغ التي قامت بخصمها من راتبه. وقال وكيل المدعي المحامي ناهس العنزي إن موكله كان رئيسا للمكتب الثقافي بإحدى سفارات البلاد في الخارج منذ سبتمبر 2006 وحتى يناير 2011، وصرفت له هيئة التطبيقي مكافأة شهرية بواقع 929 دينارا كفرق بين البدلات والمكافآت المستحقة له باعتباره عضو هيئة تدريس لديها وكمكافآت تعليم كونه رئيسا للمكتب الثقافي، إلا أنه فوجئ وبنهاية شهر فبراير 2016 باستقطاع هيئة التطبيقي مبلغ 1172 دينارا من راتبه دون وجه حق بذريعة وجود مديونية عليه تتمثل فيما تم صرفه من مكافآت.