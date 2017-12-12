عبدالله قنيص

احال رجال المباحث الجنائية وافدا بنغاليا للابعاد عن البلاد للمرة الثالثة على التوالي حيث تبين ان الوافد سبق ابعاده مرتين عن البلاد وبعد كل مرة يقوم بالعودة بعد ان يشتري جواز سفر لأي وافد من نفس جنسيته يكون قد وصل الى بلده وبحوزته جواز سفر صالح وبه اقامة في الكويت مقابل 400 دينار حيث اعترف بانه يقوم باستبدال صورة صاحب الجواز ويضع صورته من خلال اشخاص محترفين، وبرر الوافد عودته الى الكويت للمرة الثالثة رغم ابعاده بانه لا يستطيع العيش في بلده حيث اعتاد على الإقامة والادخار والعيش في الكويت.

وبحسب مصدر امني فإن رجال المباحث الجنائية وصلت لهم معلومة ان وافدا بنغاليا سبق ابعاده مرتين على خلفية ادانته بإدارة اوكار مشبوهة ولكنه عاد الى البلاد فتم اجراء مزيد من التحريات والتي اكدت صحة المعلومات فتم ضبطه وبإجراء بصمة تعريفية ثبت انه ابعد مرتين، وقال المصدر ان دخول الوافد مرتين يستدعي الوقوف على مكمن الخلل الذي استغله ودخل الى الكويت.