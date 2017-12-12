محمد الدشيش

أخضع رجال مخفر الجابرية وافدة فلبينية تعمل مندوبة لدى مجموعة صالونات نسائية الى التحقيق للوقوف على حقيقة تعرضها للسرقة حيث استولى مجهول من داخل سيارتها على مبلغ 6450 دينارا من أصل 6500 دينار. وقال مصدر أمني إن عدم معقولية البلاغ دفع رجال المباحث الى الاعتقاد بأن هناك سرا في البلاغ المقدم من دون أن يستبعد أن تكون الوافدة شريكة في عملية السرقة.

وكانت وافدة فلبينية قد تقدمت ببلاغ الى مخفر الجابرية قالت فيه إنها مكلفة بجمع المبالغ المالية من صالونات نسائية ثم إيداعها في أحد البنوك. وأضافت أنها تركت سيارتها أسفل صالون وحينما عادت فوجئت بوجود 50 دينارا في مظروف من أصل المبلغ الذي قامت بتجميعه وكانت بصدد إيداعه في البنك.