محمد الدشيش

تمكن رجال إدارة الجرائم الإلكترونية من القبض على هاكر باكستاني سرق حساب مواطنة على انستغرام وأخذ يبتزها وهو ما دعاها إلى إسكاته بدفع 400 دينار له بتحويل بنكي، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة في العقد الثالث من عمرها تقدمت إلى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية وأبلغت ان شخصا مجهولا تمكن من سرقة حسابها على الانستغرام وأخذ يتواصل معها إلكترونيا وهددها بإلحاق الأذى بها ومسح المتابعين من على حسابها إذا لم تدفع له مبلغ 1000 دينار، ثم قام بتخفيضه إلى 400 دينار وحولت المبلغ إلى رصيد لا تعرفه.

وقال المصدر: فور انتهاء الفتاة من بلاغها تم تكثيف التحريات والتي كشفت ان اللص الهاكر وافد باكستاني ويعمل في منطقة حولي حيث تم عمل كمين وضبطه بعد الحصول على إذن نيابي وخلال التحقيق معه اعترف بأنه تمكن من سرقة الحساب وابتز المبلّغة وتم التحفظ على اجهزة حاسوب لديه وجار استكمال التحقيقات معه للوقوف على جرائم مشابهة سبق وارتكبها بخدعة إلكترونية.