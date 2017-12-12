هاني الظفيري

تمكنت احدى دوريات امن الجهراء من إلقاء القبض على «بدون» من مواليد 1990 وهو بحالة غير طبيعية بعد اشتباههم في مركبة مخالفة متوقفة بجانب الرصيف القريب من احدى الحدائق وبعد طلب اثباته وتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 9 حبوب مخدرة ومبلغ مالي وتمت إحالته الى مكافحة المخدرات.

من جهة اخرى، وخلال تجوال احدى دوريات مبارك الكبير تم استيقاف مركبة وطلب من قائدها اثباته، فسيطرت عليه حالة ارتباك وحاول الهرب وبعد مطاردته تم القاء القبض عليه وبالاستعلام عنه تبين انه مواطن من مواليد 1992 مطلوب لدى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية وتمت إحالته الى ادارة التنفيذ الجنائي.