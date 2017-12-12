محمد الجلاهمة

قدم مواطن من مواليد 1980 الى مخفر شرطة الزهراء رقم هاتف شخص مجهول نصب عليه ببيع هاتف نقال «آيفون x» مزيف، هذا وسجلت قضية نصب واحتيال برقم 290/2017.

وبحسب مصدر امني فإن أحد المواطنين دخل الى أحد مواقع التواصل الاجتـماعي يـعرض هاتفا من نوع «آيفون x» فتواصل المواطن مع صاحب الموقع عبر هاتفه النقال وذلك لشراء الجهاز وعند اللقاء تم دفع قيمته، حيث تواعدا عند احد المجمعات التجارية، وبعد تسلم الجهاز غادر البائع المكان وعند الكشف عليه اتضح ان الآيفون تقليد وليس الأصلي وعندما حاول الشاري الاتصال عليه عدة مرات لكنه ألغى رقم هاتفه، وتوجه المواطن الى السلطات الأمنية في مخفر شرطة الزهراء وتقدم ببلاغ بالنصب والاحتيال.