هاني الظفيري - احمد خميس

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أهمية تكثيف الجهود التوعوية ضد انتشار آفة المخدرات بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح انه من أهم الواجبات المستحقة علينا كعسكريين ان نحصن انفسنا اولا لأننا واجهة الامن والحصن الداعم للمجتمع الذي يحقق الامن والأمان النفسي والاجتماعي بين أبناء الوطن، مبرزا ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يضع مكافحة المخدرات والتصدي لها على رأس الأولويات، وان وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري يتابع تطبيق ذلك على ارض الواقع عن كثب.

واشار العميد الحشاش، خلال مشاركته في حملة جريدة «الأنباء» لمكافحة المخدرات في المدارس، على ان المؤسسة الأمنية تقوم بدور فاعل مع المجتمع الدولي بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة المخدرات والجريمة الدولية، ومن خلال وضع سياسة عامة لمكافحة المخدرات عن طريق الحدّ من عرض تلك السموم وايضا خفض الطلب عليها ومن خلال اعتماد كامل للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخططها المرحلية المتعددة.

وأضاف ان هناك تنسيقا على اعلى مستوى بين كل الجهات المعنية بالمؤسسة الأمنية لمكافحة المخدرات، سواء كان قطاع الامن الجنائي او قطاع المنافذ البرية والبحرية، وكذلك بينها وبين الإدارة العامة للجمارك وكل أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمكافحة المخدرات سواء وزارة الصحة متمثلة في مركز مراقبة الادوية والعقاقير، ومركز الإدمان، ووزارة الاعلام ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، للتوعية بأضرار تلك الآفة ونشر قضايا الضبطيات وبيان العقوبات القانونية لعمليات التهريب والاتجار والتعاطي لردع أبناء المجتمع.

وذكر ان استراتيجية الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية تنطلق بناء على المعطيات المحلية والإقليمية والدولية ومن خلال الاستراتيجيات الدولية والعربية والخليجية الموحدة التي تنطلق اساسا من منظومة الأمن الشامل وفقا للأبعاد والمحاور الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والدينية.

وأضاف ان هناك خطة توعوية توجيهية مستمرة موجهة لكافة فئات المجتمع وخاصة طلبة وطالبات المراحل الدراسية المختلفة على مدار العام ويتم تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا للمعطيات على الأرض من خلال التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين كل أجهزة الدولة المعنية، وان الأهداف تتحدد في تحصين المجتمع وحشد التأييد المجتمعي وإعطاء اعلام الأمن الاجتماعي دفعة وابرازه كحقيقة واقعة من خلال الاستعانة بالأساليب والتقنيات الحديثة للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، واستخدام لغة تعتمد على الموضوعية والشفافية والتوجيه السليم لإيصال رسائل التوعية الى الشباب والنشء الجديد، وذلك استنادا الى منطلقات امنية ووقائية وقانونية ونفسية.

واشار الى ان حملات الاعلام الأمني للتوعية بمضار المخدرات تشمل التأكيد على دور الاسرة والمدرسة والمجتمع في ملء فراغ الشباب بالنشاط وإيجاد المتنفس المناسب لاستثمار أوقات الفراغ وتحاشي أصدقاء السوء والاسراف المادي والتدليل، وعلاج المشاكل النفسية وتحاشي الافراط في استخدام العنف والقسوة مع الأبناء وزرع المثل والفضائل والقدوة الحسنة في نفوس الأبناء وبث الوازع الديني والتمسك بالقيم والعادات الاصيلة.

وشدد العميد عادل الحشاش على ان استراتيجية المكافحة والتوعية التي تنهجها وزارة الداخلية أسفرت عن تحقيق نجاحات عدة تتمثل في تسجيل 107 قضايا جلب واتجار من تاريخ 1/7/2017 وحتى 30/9/2017 أي خلال 3 اشهر فقط وضبط 13 كيلو هيروين ومليوني وثلاثين الف حبة مخدرة و15 كيلوغراما شبو.