محمد الدشيش

اقتيد مواطن في العقد الرابع الى احد مخافر شرطة حولي لتحريضه وافدة إيرانية على الفسق والفجور بأن قام بعمل إشارات لها داخل عيادة اسنان،

ولم يكتف بذلك بل انتظر خروجها من العيادة وأعاق سيارتها عن الحركة قبل ان تتسلم منه رقم هاتفه النقال، وسلمت المجني عليها دليل إدانة المواطن وهو رقم هاتفه ومسجل بيده.

وبحسب مصدر امني فإن وافدة ايرانية تقدمت الى مخفر الشرطة وقالت انها كانت داخل عيادة للأسنان، حينما وجدت شخصا يجلس امامها وتصدر عنه اشارات وإيحاءات فاضحة، لكنها تجاهلته.

وأضافت: حينما غادرت العيادة وجدته يقف بسيارته وبطريقة تعوق حركة سيارتي، وحينما طلبت ان يفسح الطريق اشترط ان آخذ رقم هاتفه، وتم استدعاء المدعى عليه استنادا الى هاتفه النقال وتعرفت عليه المجني عليها وسجلت قضية تحريض على الفسق والفجور.