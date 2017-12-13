عبدالله قنيص

في قضية لا تخلو من الطرافة، أحال رجال إدارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير 3 شباب كويتيين بسرقة مركبة ومحاولة سرقتها في اليوم التالي.

وتبين ان اللصوص الثلاثة استغلوا ترك مواطنة سيارتها مفتوحة فسرقوا من داخلها مفتاح سيارتها الأخرى ومن ثم قاموا بسرقة المركبة بالمفتاح المسروق وتنزهوا بها طيلة الليل ثم اعادوها إلى مكان قريب من منزل المواطنة.

وفي اليوم التالي حاولوا سرقتها للمرة الثانية ولكن تصادف وجود ابن صاحبة المركبة الذي تمكن هو والسائقون الذين يعملون لديهم من ضبطهم وأحيلوا الى مباحث مبارك الكبير.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد بالامساك بلصين كانا يحاولان سرقة مركبة مواطنة للمرة الثانية.

وبعد نقلهما إلى المخفر اجريت معهما التحقيقات الأولية، حيث أقر المتهم الأول بأنه سرق بالفعل المركبة المذكورة وكان برفقته المتهم الثاني، حيث سرقا مفتاح المركبة التي تخص المجني عليها، وانهم قاموا بالتسكع بها واعادتها مرة أخرى صباح اليوم التالي.

واعترف المتهم الثالث بأنهم عادوا مرة أخرى لسرقة المركبة وخلال محاولة اخراجها من الموقف فوجئوا بابن المجني عليها وبرفقته عدد من السائقين قاموا بضبط المتهمين الأول والثالث فيما تمكن الثاني من الهرب وأحيلوا الى جهة الاختصاص.