محمد الجلاهمة

شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي في البحث عن لصوص مجهولين سرقوا مركبتين (وانيت وصالون حديثة) من مواقف مسجد بمنطقة الفنطاس، فيما رجح مصدر امني ان يكون اللصوص استغلوا قيام اجهزة الداخلية بسحب المركبات المتوقفة في الممنوع او مواقف عامة وسرقتها بواسطة اوناش، هذا وسجلت قضيتان في مخفر الفنطاس الاولى برقم 517/2017 والثانية برقم 518/2017.

وفي التفاصيل ان وافدا بنغلاديشيا من مواليد 1984 ويقيم في الفنطاس تقدم الى مخفر المنطقة وابلغ عن سرقة مركبة وانيت من الساحة الترابية المقابلة لسكنه، كذلك تقدم مواطن موكلا عن آخر الى مخفر الفنطاس وابلغ عن سرقة مركبة موكله الفارهة الحديثة من امام احد مساجد المنطقة، موضحا انها كانت بقيادة وافد سوري.

في سياق متصل، ابلغ وافد مصري من مواليد 1970 مخفر الفنطاس عن سرقة هاتفه النقال على شاطئ المنطقة، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.