المتهم اتخذ من شقة في الجابرية مخزناً لحبوب الترامادول

عبدالله قنيص - احمد خميس

تمكن رجال مباحث مخفر مبارك الكبير من ضبط بنغالي بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار، وكانت معلومة قد وردت للمباحث من احد المصادر السرية تفيد بأن وافدا بنغلاديشي الجنسية من مواليد 1973 يسكن في منطقة حطين يحوز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وانه عرض على المصدر السري 200 حبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقيمة 100 دينار كويتي، وبعد التأكد من صحة المعلومة وجديتها تم استصدار اذن من قبل وكيل النائب العام فيما قام المصدر السري بالاتفاق مع المتهم على شراء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي كانت محل العرض والتفاوض حيث قام المتهم بتحديد المكان والزمان المحدد لعملية التسلم والتسليم، وفي الموعد والمكان المحددين انتقلت قوة من رجال المباحث وبرفقتهم المصدر السري بعد تزويده بمبلغ 100 دينار من نقود المباحث، وعندما جاء المتهم الى المكان المتفق عليه، وقام بتسليم المصدر السري ظرفا ازرق اللون الذي سلمه الـ 100 دينار وأعطى الإشارة المتفق عليها سابقا فأطبق رجال المباحث على المتهم الذي ابدى مقاومة شديدة، ولكن تمت السيطرة عليه وبتفتيشه عثر على مبلغ 100 دينار الخاصة بالمباحث، فيما سلم المصدر لرجال المباحث الظرف الأزرق الذي كان بداخله 200 حبة من المؤثرات العقلية، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بانها تعود له وأنه يقوم بترويجها بقصد التكسب المادي وأرشد رجال المباحث الى المكان الذي يخبئ فيه المؤثرات العقلية الاخرى بمنطقة الجابرية، وفي مسكنه عثر رجال المباحث على 73 ظرفا ازرق اللون بداخلها 14 ألفا و600 حبة من المؤثرات العقلية.

هذا، وتم نقل المتهم الى مكتب مباحث مبارك الكبير وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تعود له وان المبلغ المالي المضبوط هو من حصيلة البيع وانه يحوز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وجار العمل على معرفة مصدر هذه المخدرات تمهيدا لإحالة المتهم لجهة الاختصاص.