محمد الدشيش

قادت مشاجرة بين وافدين من الجنسية البنغلاديشية الى اكتشاف ان احدهما متورط في 3 قضايا سلب بالقوة وتم التحفظ على دليل إدانة المتهم وإحالته إلى إدارة بحث وتحري محافظة العاصمة للوقوف على هوية المجني عليهم تمهيدا لاغلاق قضايا السلب التي ارتكبها المدعى عليه.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة في منطقة المرقاب وعلى الفور توجهت دورية أمن وتبين أن احد طرفي المشاجرة، حاول الهرب من موقع المشاجرة بمجرد مشاهدته لفلاشر الدورية وبتفتيش المتشاجرين عثر رجال الأمن مع أحدهما على بطاقات مدينة وأخرى بنكية تخص وافدين آخرين الى جانب رخصة سوق لآخر وبالتحقيق معه عن اسباب حيازته لهذه المستندات اعترف بأنه امتهن السرقة والسلب بالإكراه.